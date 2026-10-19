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Aprueba el Ceepac pago diferenciado a comités electorales

Definen tres niveles de acuerdo a la complejidad del proceso

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba el Ceepac pago diferenciado a comités electorales
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      Las presidencias de los comités municipales electorales de San Luis Potosí podrán recibir hasta 28 mil 500 pesos brutos, mientras que las consejerías propietarias de los municipios con menor remuneración percibirán desde 5 mil 806.17 pesos.

      El Ceepac aprobó un tabulador con pagos diferenciados para los 59 comités municipales y las 15 comisiones distritales que participarán en el proceso electoral 2026-2027.

      La distribución establece tres niveles para los comités municipales: San Luis Potosí capital quedó en el A; Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Villa de Pozos, en el B, y los otros 52 municipios, en el C. La clasificación determina los rangos de remuneración de las presidencias, secretarías técnicas y consejerías propietarias.

      En el nivel A, las presidencias tendrán pagos brutos de entre 20 mil 500 y 28 mil 500 pesos; las secretarías técnicas, de 18 mil 500 a 22 mil, y las consejerías propietarias, de 11 mil 500 a 12 mil 500 pesos.

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      En el nivel B, los rangos serán de 16 mil 500 a 18 mil 500 pesos para las presidencias, de 14 mil 500 a 18 mil para las secretarías y de 9 mil 500 a 10 mil 500 para 

      las consejerías.

      En los 52 municipios del nivel C, las presidencias recibirán entre 14 mil y 16 mil pesos brutos; las secretarías técnicas, de 10 mil 572.90 a 14 mil, y las consejerías propietarias, de 5 mil 806.17 a 9 mil pesos.

      Para las 15 comisiones distritales se fijó un solo nivel, con remuneraciones de 20 mil a 23 mil pesos para las presidencias, de 16 mil 500 a 19 mil 500 para las secretarías técnicas y de 9 mil 500 a 12 mil 500 para las consejerías.

      El Ceepac justificó las 

      diferencias con base en la actualización económica, la complejidad operativa, el tipo de elección y el listado nominal, además del número de casillas y paquetes electorales.

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