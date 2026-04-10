Aprueba Legislativo "Plan B"

El Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó el "Plan B" siendo la minuta de reforma constitucional en materia electoral, con la que se fija un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal al gasto legislativo local, además de establecer un máximo de 15 regidores por ayuntamiento y limitar prestaciones extraordinarias en organismos electorales.

La propuesta federal fue avalada con 20 votos a favor y cuatro en contra, con lo que la entidad se colocó entre las primeras legislaturas del país en respaldar la modificación. En el caso local, durante la sesión se informó que el Poder Legislativo ya opera por debajo del nuevo límite presupuestal, por lo que la disposición impediría incrementos reales a su gasto y solo permitiría actualizaciones conforme a la inflación.

La minuta mantiene la obligación de cumplir con la paridad de género en la integración de cabildos y no modifica el mecanismo de elección de sus integrantes, aunque sí fija un límite de hasta 15 regidurías por municipio.

Durante la discusión, legisladores del PAN y PRI votaron en contra al considerar que la reforma se concentra en medidas de austeridad administrativa y deja fuera temas como la sobrerrepresentación legislativa, el financiamiento ilícito de campañas y la intervención de actores gubernamentales en procesos electorales. Mientras que, de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano los votos fueron a favor al argumentar que la modificación busca poner mayor orden al gasto público mediante reglas más precisas sobre cómo debe ejercerse el presupuesto.

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El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Carlos Arreola Mallol, informó que el siguiente paso será la armonización de la legislación estatal antes del proceso electoral de 2027.

"Se trata de establecer máximos y mínimos constitucionales. Esto permite que haya respeto entre las autonomías y que no se vulneren entre sí (...) Estaremos presentando una reforma para esto también que se añadirá a la presentada por el Ceepac, a la presentada por las observaciones constitucionales del Ejecutivo. El Ejecutivo anunció que también tiene una propuesta de reforma electoral", concluyó.