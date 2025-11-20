logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aprueban iniciativa en favor de convictas y modifican Ley

Por Leonel Mora

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban iniciativa en favor de convictas y modifican Ley

En su sesión ordinaria de ayer, el Congreso del Estado, aprobó una iniciativa del diputado Marco Antonio Gama Basarte, para incluir a las mujeres privadas de su libertad, en los programas de salud pública que otorgan insumos para la menstruación.

También se modificó la Ley de Turismo del Estado, para incluir en ella la figura de las empresas y personas dedicadas a ofrecer servicios turísticos de aventura y naturaleza.

En el primer tema, la reforma se hizo a la fracción II del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado para garantizar que los programas de entrega de insumos de salud menstrual incluyan a las personas recluidas en los centros penitenciarios de San Luis Potosí.

Gama Basarte resaltó que el voto a favor de las y los legisladores “corrige una omisión histórica que generó desigualdad dentro del sistema penitenciario, donde sólo el 29.8 por ciento de las mujeres privadas de su libertad, reciben insumos básicos como toallas sanitarias. Para quienes cumplen una condena, la pobreza y la falta de alternativas, hacen prácticamente imposible obtener estos productos por cuenta propia”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el segundo tema, el Congreso aprobó un decreto que da reconocimiento formal a las OSTAN (Operadoras de Servicios Turísticos de Aventura y Naturaleza), lo que permitirá armonizar la legislación estatal con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-TUR-2021 emitida por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, en la que se establecen medidas básicas de seguridad, operación, equipamiento, capacitación y de protección ambiental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se inconforman con la terna para Derecho
Se inconforman con la terna para Derecho

Se inconforman con la terna para Derecho

SLP

Rubén Pacheco

Exaspirantes mencionan que no fueron informadas de ciertos requisitos

Interapas atiende el desabasto en Pozos
Interapas atiende el desabasto en Pozos

Interapas atiende el desabasto en Pozos

SLP

Redacción

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett
Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

SLP

Martín Rodríguez

Promueven juicio contra P. Aradillas
Promueven juicio contra P. Aradillas

Promueven juicio contra P. Aradillas

SLP

Redacción

Indignación en Villa de Pozos por designación de diputada en Concejo Municipal: habitantes promueven juicio por derechos político-electorales.