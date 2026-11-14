Arranca "Buen Fin" en San Luis Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con una derrama económica esperada de 8 mil 584 millones de pesos nada más para San Luis Potosí, este viernes inició el periodo de ventas con más de 45 mil unidades de negocio, para ofrecer mercancías a bajo precio con motivo del Buen Fin, que por primera vez se extiende a cinco días.

La derrama calculada forma parte de la expectativa de gasto por 235 mil millones de pesos a nivel nacional. Los negocios participantes incluyen supermercados o tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, detallistas especializados, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

En un evento protocolario de inauguración, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur) Mauricio Mahbub Tamez, pidió a los potenciales clientes buscar los códigos QR de los anuncios de los negocios oficialmente registrados, para conocer a los participantes y tener acceso tanto a los descuentos en negocios formales como a un sorteo de quinientos millones de pesos disponibles en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que según el administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente, Edgar González Cancino, serán distribuidos en 300 mil premios, de los cuales, 5 mil serán repartidos entre los negocios y los restantes entre los clientes. El premio mayor será de 250 mil pesos libres de impuestos.