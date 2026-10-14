Arranca federación campaña contra la extorsión en SL

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En horario estelar, ante más de 25 mil 700 espectadores, el Centro de Atención a Denuncias por el delito de Extorsión (CADDE) de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) consiguió espacio en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, para difundir la campaña de la prevención de la extorsión de manera simultánea para todos los asistentes a los encuentros de futbol del Atlético San Luis.

La primer subinspectora Perla flores Aguilera se reunió con Douglas Sloane Scott, director de Comunicación del equipo de primera división Club Atlético de San Luis, con el fin de iniciar la campaña de prevención aprovechando un foro en el que se concentran miles de personas, para invitarles a prevenir y en su caso a denunciar la extorsión.

La primera demostración de los avisos y mensajes que llevan el ABC de la prevención, fue difundida a lo largo del partido del Atlético de San Luis contra el Club Santos Laguna.

La difusión se realiza en el medio tiempo del partido de futbol.

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Para ese efecto, aprovechan la tercera pantalla más grande del fútbol mexicano, la ubicada en el llamado estadio Libertad Financiera, con dimensiones de 26 metros de largo por 13 metros de alto, misma que permite proyectar videos en resolución 4k.

De esta manera, el Club Atlético de San Luis se sumó a la campaña contra el delito de extorsión, que se lleva a nivel federal. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pidió difundir la cultura de la denuncia y los medios para dar cuenta de los actos de extorsión, en el mayor número de espacios posibles.

La decisión de difundir en pantalla gigante la campaña contra el delito de extorsión, se derivó de una reunión de vinculación realizada por la subinspectora Perla Flores Aguilera con Douglas Sloane Scott, director de comunicación, en las instalaciones del campo de entrenamiento del equipo de fútbol de primera división profesional, ubicado en el Camino a la Presa San José.