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Arranca tradición de los 46 rosarios a la Guadalupana

Por Leonel Mora

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Arranca tradición de los 46 rosarios a la Guadalupana
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      Mientras Villa de Pozos vive las celebraciones del Día de Muertos y aún resuenan las actividades en honor de San Francisco de Asís, otra de las tradiciones religiosas más arraigadas de México ya tomó forma en el municipio: los 46 rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe, que iniciaron el pasado 28 de octubre y concluirán el 11 de diciembre, víspera de la principal festividad guadalupana.

      La organización de esta actividad corre a cargo de la Directiva de la Virgen de Guadalupe 2026-2027 en coordinación con diversos grupos parroquiales de la comunidad. A lo largo de 46 días consecutivos, los fieles se reunirán a las 6:00 de la tarde en el templo parroquial para el rezo del santo rosario.

      De acuerdo con la tradición popular, el número de rosarios corresponde a las 46 estrellas representadas en el manto de la Virgen de Guadalupe.

      En Villa de Pozos, la responsabilidad de los rezos fue distribuida entre la Directiva de la Virgen del Carmen, la Directiva de San Isidro Labrador, la Directiva de San Francisco, el Apostolado de la Cruz, la Adoración Nocturna, el Apostolado de María, la Vela Perpetua, los Coros, el Movimiento Familiar Cristiano, Arcoíris, Catecismo, Cursillos, Nueva Alianza, Cáritas, Señor de la Misericordia, la Pastoral Vocacional, el Viacrucis, la Directiva de San Judas Tadeo de Los Borregos, las Milicias de San Miguel, el Grupo Mar Adentro, los Ministros de la Comunión, Corazones de María y Acción Católica.

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      Con ello, la actividad religiosa en el municipio entra en uno de sus periodos más intensos del año, en el que convergen las expresiones de fe ligadas a los santos, a los fieles difuntos y a la devoción guadalupana.

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