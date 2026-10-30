Arremete C.O. contra el "pulpo camionero"

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"Margarito Terán, eterno líder del pulpo camionero en San Luis Potosí, lleva más de treinta largos años quejándose de que el transporte público no es negocio y que necesitan más apoyo gubernamental para no quebrar", arremetió José Guadalupe

González Covarrubias, presidente de la organización civil Ciudadanos Observando.

"Esta es la cantaleta que le escuchamos año con año y para no variar en este 2026 ya lo hizo en dos ocasiones, pero se le olvida que hay muchas unidades fuera de la ley y por ser un negocio, sí tiene posibilidades de renovar los autobuses", agregó.

Iniciando el año, Terán López declaró que con la tarifa actual por uso del transporte urbano, estarían al borde del colapso y ahora, a finales de año, ya se aventó otra más, porque dice que sin apoyo oficial no habría ningún camión urbano en condiciones para operar, dijo el activista por la trasparencia.

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El permisionario aseguró que existen al menos 882 unidades obsoletas y que ya debería estar fuera de circulación y ante estas repetidas quejas, no podemos dejar de recordar que tan solo en todo en 2025 circularon más de 370 unidades fuera de la ley, que cumplieron su vida de diez años que marca la ley. Aun así, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Araceli Martínez fue omisa en aplicar las sanciones y sacarlos de circulación.

"¿Por qué no lo hizo? Porque existen pactos y acuerdos bajo la mesa entre la SCT y el pulpo camionero, experto en el acarreo de gente para eventos proselitistas y gubernamentales", denunció González Covarrubias.

Agregó que varias líneas llevan años portando publicidad del partido verde y hasta de excandidatos a diversos puestos a pesar de que esto también lo prohíbe la ley.

Comentó que si no fuera negocio el transporte urbano, ¿el pulpo camionero seguiría vigente después de tres décadas?