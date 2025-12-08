Arremete presidente de Jucopo contra las cuotas de género

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que la paridad de género debe reflejar igualdad real y no limitarse a cumplir con requisitos legales.

Sus declaraciones se dan luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) propusiera que, en 2027, las candidaturas a la gubernatura sean encabezadas por mujeres.

Al ser cuestionado sobre el caso de la alcaldía de Venado, donde José Reyes Martínez Rojas, un hombre, se registró como mujer para cumplir con la cuota del PVEM, Serrano dijo reconocer la existencia de este tipo de situaciones, pero las calificó como excepciones.

“Es inevitable que alguien quiera aprovecharse, pero siempre tendrá el escrutinio público, la crítica, y con eso cargas toda tu vida; entonces, eso no lo puedes evitar. Tampoco hacemos milagros, eso tiene que hacerlo a razón personal cada quien, tú a mí no me verías en esas, te lo garantizo, porque yo sí tengo mis límites”, dijo.

