Estudiante potosino representará a México en Shanghái, China

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Dos estudiantes potosinos representarán a México en la competencia internacional WorldSkills, que se realizará en Shanghái, China, donde participarán en la categoría de Integración de Sistemas Robóticos con tecnología FANUC, una especialidad en la que el país participará por primera vez.

Se trata de Kevin Alfredo Gómez Martínez, de 17 años, estudiante del quinto semestre del CBTis 121 plantel de Soledad de Graciano Sánchez, y su compañero Mario Delgadillo, de 16 años. Ambos fueron seleccionados para integrar el equipo mexicano que competirá en esta disciplina. Para los dos será su primera participación en una competencia de este nivel.

Kevin cursa la carrera de Programación y explicó que, antes de iniciar su preparación para la competencia, no contaba con conocimientos específicos en robótica. Sin embargo, señaló que la programación que estudia en el bachillerato le permitió familiarizarse con algunos de los procesos que ahora aplica en los robots industriales.

Con entusiasmo, señala que su primera participación internacional será de la mano de su padre, experto en la materia, quien cuenta con 20 años de experiencia laboral en una empresa especializada en robótica industrial en San Luis Potosí y es quien los ha instruido en el manejo y programación de los equipos con los que trabajarán en Shanghái.

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La prueba consistirá en construir y programar una celda robótica capaz de realizar distintas tareas de automatización. Entre los ejercicios previstos está el denominado "pick and place", mediante el cual el robot deberá tomar cajas y colocarlas en puntos determinados.

Para realizar estas tareas, utilizarán un brazo robótico industrial de seis ejes, además de cámaras que permitirán identificar la ubicación de los objetos para que el equipo pueda programar los movimientos del robot.

Kevin explicó que la competencia contempla la posibilidad de modificar hasta el 30 por ciento de las condiciones establecidas previamente en el manual, por lo que, además de dominar los procedimientos que ya practican, deberán resolver los cambios que se presenten durante la prueba.

Los jóvenes viajarán el 16 de septiembre y tienen previsto regresar el primero de octubre. La competencia se desarrollará durante varios días y los participantes serán evaluados mediante un sistema de puntos por los expertos de cada especialidad. Indicó que su padre será parte de esos expertos; sin embargo, él evaluará a competidores de otros países.

Además de los representantes de San Luis Potosí, México tendrá participantes en otras categorías, entre ellas ciberseguridad, albañilería y soldadura. Sin embargo, destacó que, en su caso, serán los primeros mexicanos en la categoría de Integración de Sistemas Robóticos y los primeros potosinos en hacerlo.

A pocos días de que inicie esta aventura y experiencia para el estudiante, dice sentirse emocionado y, al mismo tiempo, aprovechar lo aprendido en esta competencia, a fin de que esto le permita representar un área de oportunidad para más adelante desarrollarse profesionalmente en esta rama, ya que, si bien actualmente estudia Programación, no descarta en la universidad continuar sus estudios en esta área o cursar una Ingeniería en Mecatrónica.

"Me siento muy emocionado y nervioso, pero también orgulloso de representar a México", expresó.

Agradeció tener esta oportunidad que ha sido posible gracias a la empresa Target Robotics Group, en la que trabaja su padre, que será la encargada de financiar y organizar la competencia nacional de WorldSkills, que se realizará en noviembre en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, con la participación de estudiantes de distintas instituciones educativas del país.