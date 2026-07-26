Interapas se entera por la prensa de nuevo consejo del agua

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El encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, Arturo Jaimes Núñez, aseguró que el organismo operador no fue informado sobre la reciente integración del Consejo Técnico Consultivo del Agua (CTCA), instalado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), y reconoció que conoció su existencia a través de la información difundida públicamente.

Cuestionado sobre este nuevo órgano, Jaimes Núñez admitió que no tenía conocimiento de su conformación ni de los objetivos específicos que perseguirá.

"Soy sincero, no tenía conocimiento de la integración de ese consejo. No tengo claro cuál es el objetivo. Yo creo que nos iremos enterando por los medios", declaró.

Las declaraciones surgen luego de que el pasado 14 de julio la CEA instaló y tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Técnico Consultivo del Agua, un órgano integrado por representantes de dependencias estatales, instituciones académicas, organismos empresariales y asociaciones vinculadas al sector hídrico. De acuerdo con la dependencia, el consejo tiene la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones sustentadas en evidencia científica para fortalecer la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua en San Luis Potosí.

Jaimes Núñez señaló que las sesiones de la Junta de Gobierno del Interapas son abiertas al público y que en ellas se discuten los temas relacionados con la operación del organismo. Entre los asuntos que actualmente se revisan, mencionó los cambios administrativos y financieros que se han implementado con la intención de mejorar su funcionamiento.

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Respecto a la ausencia del titular de la CEA y de los alcaldes de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro en sesiones recientes de la Junta de Gobierno del Interapas, Jaimes Núñez evitó emitir juicios y sostuvo que corresponde a cada integrante explicar los motivos de su participación o inasistencia. "Nosotros estamos simplemente trabajando y nuestro punto de vista siempre va a ser eminentemente técnico", afirmó.