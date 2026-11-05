Indaga CGE anomalías en deuda de corto plazo

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Si bien el año pasado el gobierno del estado no contrató deuda pública a largo plazo ni Asociaciones Público-Privadas (APP), sí recurrió a la contratación de créditos quirografarios, cuyas solicitudes generaron observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la apertura del expediente CGE/DIAEP/EIA-204/2026 de la Contraloría General del Estado.

ASF detecta incumplimiento en créditos quirografarios de San Luis

Así lo reveló el informe individual número 1758 de la ASF, en el que expuso que el procedimiento inició porque la Secretaría de Finanzas incurrió en incumplimiento de sostenibilidad y transparencia en ese proceso.

Con la investigación administrativa, la CGE busca determinar posibles responsabilidades administrativas de los y las servidoras públicas inmiscuidas.

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Contraloría General del Estado investiga créditos quirografarios

La ASF precisó que la entidad contrató seis obligaciones a corto plazo adjudicadas bajo las mejores condiciones del mercado por un monto de 3,850 millones de pesos, los cuales quedaron inscritos en el Registro Público Único.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas no presentó evidencia de haber publicado en su página oficial de internet el análisis comparativo de las propuestas bancarias de ninguno de los seis créditos.

El reporte resaltó que la dependencia no presentó evidencia documental que demostrara la existencia de una insuficiencia de liquidez de carácter temporal que justificara los créditos.

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En los informes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) integrados en la Cuenta Pública 2025, la dependencia no acreditó haber incluido el importe de las obligaciones, la tasa, el plazo, las comisiones y cualquier costo relacionado, ni el cálculo de la tasa efectiva conforme a la metodología de la SHCP.

El informe estableció que la dependencia también incumplió en solicitar oportunamente (dentro de los 30 días naturales posteriores a la contratación) la inscripción en el RPU de la SHCP de los seis préstamos.