De raíz potosina, la primera gobernadora de Texas
Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí en mayo de 1954
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Gina Hinojosa, la abogada demócrata de 52 años que hizo historia al derrotar al gobernador republicano Greg Abbott y convertirse en la primera mujer latina en encabezar el Poder Ejecutivo de Texas, tiene relación con San Luis Potosí.
Regina Inez Hinojosa (Gina Hinojosa) nació en McAllen, 8 de diciembre de 1973.
Es hija de Crisanta Guerra Lozano, una abogada mexicana, pero egresada de la George Washington University, J.D. desde 1981.
Guerra Lozano es originaria de la capital potosina, pues de acuerdo con su perfil profesional, nació en San Luis Potosí el 16 de mayo de 1954 y posteriormente fue naturalizada estadounidense.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El padre de la gobernadora electa es Gilberto Hinojosa, abogado y también político demócrata en Estados Unidos.
Resumen | El "tsunami demócrata" castiga a Trump
Keisha Lance Bottoms destaca como líder histórica en Georgia tras elecciones intermedias
no te pierdas estas noticias
Rehabilitación de pozo, causa de escurrimientos en Lomas Tec
Rolando Morales
El ayuntamiento solicitó la comprensión de vecinos y comerciantes ante molestias temporales
Estudiantes mantienen paro en Estomatología-UASLP
Ana Paula Vázquez
Entre varias quejas, exigen la destitución del director de la Facultad
De raíz potosina, la primera gobernadora de Texas
Pulso Online
Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí en mayo de 1954