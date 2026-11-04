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De raíz potosina, la primera gobernadora de Texas

Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí en mayo de 1954

Por Pulso Online

Noviembre 04, 2026 01:54 p.m.
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Gina Hinojosa / Foto: AP

Gina Hinojosa / Foto: AP

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      Gina Hinojosa, la abogada demócrata de 52 años que hizo historia al derrotar al gobernador republicano Greg Abbott y convertirse en la primera mujer latina en encabezar el Poder Ejecutivo de Texas, tiene relación con San Luis Potosí.

      Regina Inez Hinojosa (Gina Hinojosa) nació en McAllen, 8 de diciembre de 1973.

      Es hija de Crisanta Guerra Lozano, una abogada mexicana, pero egresada de la George Washington University, J.D. desde 1981. 

      Guerra Lozano es originaria de la capital potosina, pues de acuerdo con su perfil profesional, nació en San Luis Potosí el 16 de mayo de 1954 y posteriormente fue naturalizada estadounidense.

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      El padre de la gobernadora electa es Gilberto Hinojosa, abogado y también político demócrata en Estados Unidos. 

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