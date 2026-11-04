Estudiantes mantienen paro en Estomatología-UASLP

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Material caducado para realizar tratamientos, falta de insumos, unidades dentales fuera de servicio y más de 100 pacientes atendidos por turno son algunas de las condiciones denunciadas por estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP, quienes mantienen un paro de actividades para exigir la destitución del director, Alan Martínez Zumarán.

Los alumnos señalaron que las deficiencias persisten desde agosto de 2025, cuando realizaron una primera protesta por la misma situación, sin que se cumplieran los compromisos asumidos.

Una estudiante de los últimos semestres acusó que la respuesta de las autoridades al pliego petitorio no resolvió ninguno de los puntos. Por ello, alrededor de 150 alumnos permanecen dentro de la facultad en paro; además, señalaron que el director se comprometió a acudir a las 10:30 de la mañana para recibir su postura, pero no se presentó.

Cuestionan que, pese a los ingresos que generan las clínicas, no se reflejen mejoras en las instalaciones.

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Edgar Canela, consejero alumno de Estomatología, explicó que el Órgano Interno de Control de Rectoría limita las compras directas con proveedores y que, aunque les informaron que el presupuesto ya fue liberado, los procesos administrativos siguen retrasando la adquisición de materiales.

Añadió que los ingresos de la facultad pasan a otro ente para su distribución, por lo que pidió transparentar los recursos y permitir que una mayor proporción se destine a las necesidades de la carrera.

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Aseguró que ha presentado oficio y un diagnóstico sobre las clínicas, aunque reconoció que no ha dialogado con la presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP).

Mientras tanto, los estudiantes mantienen su exigencia de destituir al director y piden que se repongan las actividades académicas suspendidas, sin represalias.