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Gallardo critica proselitismo durante Xantolo en la Huasteca

Durante las celebraciones en Huasteca, Gallardo advirtió que electores recordarán actitudes oportunistas.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 04, 2026 03:37 p.m.
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Gallardo critica proselitismo durante Xantolo en la Huasteca
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      Después que diversos políticos acudieron a las festividades de Xantolo en la región huasteca, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que solo hayan acudido a proyectarse con fines proselitistas, de cara a las elecciones del próximo año.

      Durante las celebraciones tradicionales, se observó la presencia de diferentes perfiles políticos, entre ellos, el alcalde capitalino priista Enrique Francisco Galindo Ceballos y de Francisco Xavier Nava Palacios, dirigente estatal del partido Somos.

      Sin mencionar a ningún político en particular, el mandatario estatal les recomendó acudir con fines recreativos, y no para buscar posicionarse políticamente entre la ciudadanía de la región.

      "Yo ayer hablaba que eran buitres que andan tratando de comerse un ratoncito abajo, y así se vieron muchos", complementó.

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      Consideró que al momento de las campañas proselitistas las y los electores de la zona huasteca les recordarán sus actitudes oportunistas.

      "De muy mal gusto como siempre: utilizando las festividades, utilizando a la gente. Los hubiéramos visto...yo siempre he dicho que hay que estar en la calle los 365 días del año", remató.

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