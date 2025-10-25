CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca
Ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se sumará a la reparación de tramos carreteros afectados en la Huasteca potosina y al mismo tiempo con la coordinación de la similar de Sonora, repartirá ayuda en las comunidades afectadas, según el acuerdo tomado en Sonora.
De hecho, ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial, Leopoldo Stevens Pérez. Dijo que Sonora consiguió un espacio importante de ayuda proveniente del gobierno de aquella entidad, para repartir despensas, víveres y maquinaria para reconstrucción de espacios.
Todo el equipo llegará el fin de la próxima semana, y comenzarán con la reconstrucción de carreteras, trabajo de revelación y despeje de caminos, pero también apoyo a la gente con despensas.
Además, la gente contará con picos, palas y carretillas, porque por ejemplo en escuelas, viviendas y hospitales entró mucho lodo, y es por esa causa que será utilizada la herramienta para trabajar en el retiro de todo lo acumulado, de hecho, la misma gente ayudará a despejar las áreas afectadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad
Redacción
EGC destacó que con trabajo coordinado entre la SSPC capitalina y los Comités de Seguridad Ciudadana, se redujeron más 23 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad
Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio
Samuel Moreno
El móvil corresponde a un problema entre grupos delincuenciales antagónicos
CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca
Martín Rodríguez
Ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial