SLP

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

Ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial

Por Martín Rodríguez

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se sumará a la reparación de tramos carreteros afectados en la Huasteca potosina y al mismo tiempo con la coordinación de la similar de Sonora, repartirá ayuda en las comunidades afectadas, según el acuerdo tomado en Sonora.

De hecho, ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial, Leopoldo Stevens Pérez. Dijo que Sonora consiguió un espacio importante de ayuda proveniente del gobierno de aquella entidad, para repartir despensas, víveres y maquinaria para reconstrucción de espacios.

Todo el equipo llegará el fin de la próxima semana, y comenzarán con la reconstrucción de carreteras, trabajo de revelación y despeje de caminos, pero también apoyo a la gente con despensas.

Además, la gente contará con picos, palas y carretillas, porque por ejemplo en escuelas, viviendas y hospitales entró mucho lodo, y es por esa causa que será utilizada la herramienta para trabajar en el retiro de todo lo acumulado, de hecho, la misma gente ayudará a despejar las áreas afectadas.

