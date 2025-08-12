logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Se les brinda atención integral por parte de diversos especialistas

Por Rubén Pacheco

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Entre 65 y 70 hijos de mujeres víctimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí, se encuentran dentro del padrón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

En entrevista, Miguel Ángel García Amado, titular de esta institución de atención victimal, explicó que dicha cifra de las y los huérfanos de madre, corresponden al acumulado desde hace varios años.

El comisionado refirió que, si bien muchos de las y los adolescentes ya alcanzaron la mayoría de edad en la actualidad, la institución sigue brindándoles acompañamiento integral en materia psicológica y legal. Subrayó que el seguimiento institucional permanece por varios años, porque la comisión de un crimen como es un feminicidio, genera grandes impactos psicológicos en los hijos e hijas de la víctima.

García Amado informó que, del total de casos atendidos de mujeres víctimas de este delito cometido por cuestiones de género, el 40 por ciento de ellas tenían hijos menores de edad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En marzo pasado, se reveló que San Luis Potosí fue incluido por la Cámara de Diputados en una lista, donde existen dependencias estatales que no aplica el protocolo federal para la atención a menores en condición de orfandad por feminicidio.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo
Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

SLP

Rolando Morales

SSPC realiza un operativo de vigilancia para retirar objetos que obstruyan vialidades y cocheras

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia
Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

SLP

Rubén Pacheco

Se les brinda atención integral por parte de diversos especialistas

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías
Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

SLP

Samuel Moreno

La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco
La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

SLP

Martín Rodríguez

El titular de la cámara dice que el arribo del turismo abona a la economía