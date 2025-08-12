Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Entre 65 y 70 hijos de mujeres víctimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí, se encuentran dentro del padrón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

En entrevista, Miguel Ángel García Amado, titular de esta institución de atención victimal, explicó que dicha cifra de las y los huérfanos de madre, corresponden al acumulado desde hace varios años.

El comisionado refirió que, si bien muchos de las y los adolescentes ya alcanzaron la mayoría de edad en la actualidad, la institución sigue brindándoles acompañamiento integral en materia psicológica y legal. Subrayó que el seguimiento institucional permanece por varios años, porque la comisión de un crimen como es un feminicidio, genera grandes impactos psicológicos en los hijos e hijas de la víctima.

García Amado informó que, del total de casos atendidos de mujeres víctimas de este delito cometido por cuestiones de género, el 40 por ciento de ellas tenían hijos menores de edad.

En marzo pasado, se reveló que San Luis Potosí fue incluido por la Cámara de Diputados en una lista, donde existen dependencias estatales que no aplica el protocolo federal para la atención a menores en condición de orfandad por feminicidio.