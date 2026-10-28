Atienden fauna silvestre desplazada de su hábitat

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La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí atiende entre tres y cuatro casos de fauna silvestre al mes, principalmente cuando ejemplares quedan fuera de control de quienes los mantienen o aparecen en zonas habitacionales, informó su titular, Alejandro Polanco Acosta.

El funcionario advirtió que las personas que mantienen este tipo de animales deben contar con las condiciones necesarias para su cuidado y, cuando corresponda según la especie, con los permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Explicó que algunos ejemplares terminan fuera de control y sus propietarios los dejan en libertad, situación en la que las autoridades deben intervenir.

Cuando Protección Civil captura fauna silvestre, coordina con las autoridades correspondientes, según lo señalado por el funcionario, para determinar si los ejemplares son liberados o entregados a dicha dependencia. La decisión depende de las condiciones del caso y del manejo que requiera cada animal.

Polanco Acosta recomendó a la ciudadanía no acercarse ni intentar manipular a los ejemplares que encuentre en calles, viviendas o espacios urbanos, debido al riesgo que esto puede representar tanto para las personas como para los animales. Indicó que el procedimiento es reportar el hallazgo al número de emergencias 911 para que personal de Protección Civil acuda a atenderlo.

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