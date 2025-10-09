Atrasado, plan de ciclovías en la capital

Pese a que este próximo mes de noviembre se cumple un año de la presentación del Plan Maestro de Ciclovías por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, aún no se han registrado avances concretos en la ampliación, mantenimiento y creación de nuevas vialidades exclusivas para el uso de la bicicleta en la ciudad.

Tras su presentación el pasado 12 de noviembre del 2024, la autoridad municipal prometió conexiones directas desde la avenida Venustiano Carranza hasta la Glorieta Bocanegra, así como por Himno Nacional y la Calzada de Guadalupe hasta el primer cuadro de la ciudad que corresponde al Centro Histórico.

Esto se traduce en una red ciclista de 131 kilómetros de ciclovías tan solo en su primera etapa, la cual se prometió completar entre 18 y 24 meses sin que hasta el momento se hayan registrado avance alguno, esto a pesar de que el propio Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 señala la intención de incrementar los kilómetros de la red ciclista para superar los 100 kilómetros en 2027.

Ante este retraso, las autoridades municipales han señalado que en primera instancia se debe aprobar las nuevas reformas al Reglamento de Tránsito, tal como informó Javier Ernesto Flores Navarro, titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan) el pasado mes de julio.

En ese mismo mes, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que se mantenía en discusión la propuesta para ampliar la ciclovía de Carranza a fin de que esta llegue hasta Morales y prometió que las propuestas para esta acción serían difundidas en su momento.

De nueva cuenta, el pasado 25 de septiembre, el titular del Implan añadió que el Plan sigue detenido porque aún no se ha definido la ubicación exacta de las rutas, propuestas que fueron entregadas ante el alcalde para su diálogo con colectivos en materia de movilidad.