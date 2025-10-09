Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026

Para el próximo ejercicio fiscal 2026, el paquete presupuestal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado sufrirá una reducción de por lo menos 10 por ciento, informó Noé Lara Enríquez, titular de dicha dependencia estatal.

Este año, el Congreso del Estado asignó una partida presupuestaria de 1,080 millones 289 mil 689 pesos para la Oficialía Mayor, de acuerdo con el decreto 0037 del Presupuesto de Egresos del Estado 2025.

Es decir, significará que, en el 2026 el presupuesto corresponderá a 972 millones 260 mil 720.1 pesos (108 millones 028 mil968 pesos menos).

El funcionario estatal justificó el recorte derivado de la política de austeridad de gastar lo menos posible y dar los “mejore resultados”, impuesta por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona desde el inicio del sexenio.

En entrevista, Lara Enríquez refirió que, si bien ya tiene decidido el monto porcentual a disminuir, falta “condensarlo” con las Secretarías de Finanzas (Sefin) y General del Gobierno del Estado.

“Ya tuvimos una reunión con el señor gobernador la semana pasada, por lo que toca a la Oficialía Mayor ya hemos hechos un planteamiento, y bueno, todavía falta condensarlo”, concluyó.