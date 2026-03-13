Atraso en pagos afecta actividades de la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) inició el año con penurias económicas debido al atraso en la entrega del subsidio público que recibe y que ha afectado sus funciones este inicio de año, reconoció el rector Alejandro Zermeño Guerra.

UASLP enfrenta retraso en subsidio público y presión financiera

En entrevista, el directivo universitario indicó que apenas recientemente, la UASLP recibió alrededor del 10 por ciento del subsidio federal y estatal que le corresponde para 2026, quien insistió que la falta de recursos mantuvo a la institución bajo presión financiera durante los primeros meses del año.

El rector confirmó que el subsidio federal anual destinado a la universidad es de "un poquito menos de 3 mil millones" de pesos, mientras que la aportación estatal debería ascender a 516 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el entrevistado indicó que "el retraso, obviamente, nos tenía muy ahorcados".

Zermeño Guerra detalló que la universidad pasó enero, febrero y parte de marzo sin recibir ministraciones, lo que generó complicaciones para cubrir gastos operativos y mantener su funcionamiento regular.

Deudas y compromisos pendientes con el gobierno estatal

La falta de liquidez también ha impedido saldar compromisos financieros. El rector confirmó que la institución mantiene pendiente el pago de un préstamo por 100 millones de pesos otorgado por el Gobierno del Estado. A su vez, estimó que la administración estatal mantiene adeudos con la universidad cercanos a 530 millones de pesos, considerando aportaciones, servicios y otros conceptos acumulados. "Todavía tenemos una deuda del préstamo del gobierno del estado que no hemos podido pagar", añadió.

El retraso el pago también impactó actividades deportivas universitarias. Inicialmente se canceló la participación de estudiantes en la Universiada Nacional debido a que el presupuesto estimado era de 3.5 millones de pesos, monto con el que la institución no contaba.

Posteriormente se decidió limitar la participación a las fases estatal y regional, con un costo aproximado de 300 mil pesos, recurso que finalmente fue liberado esta semana.