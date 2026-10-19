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Aumenta incidencia de trombosis venosa

Una de las principales causas de mortalidad

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta incidencia de trombosis venosa
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      La trombosis puede pasar inadvertida hasta provocar complicaciones graves o la muerte. En San Luis Potosí, algunos casos no se diagnostican oportunamente porque sus síntomas se confunden con los de otras enfermedades y hay pacientes que fallecen en casa sin recibir atención médica, advirtió Ivette Pineda Hernández, jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto.

      Hasta 2025, el hospital registró 43 casos nuevos de trombosis venosa profunda al año y alrededor de 25 de tromboembolia pulmonar, mientras que su registro global es de 71 casos anuales. La especialista señaló que no existen estadísticas estatales publicadas oficialmente y contrastó estos datos con la estimación nacional de entre 400 mil y 500 mil casos de trombosis por año.

      Aunque la enfermedad afecta principalmente a adultos mayores y personas con estancias hospitalarias prolongadas, la hematóloga destacó un aumento de enfermedades cardioembólicas entre jóvenes. En el hospital, las mujeres representan el 61 por ciento de los casos de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar; sin embargo, al considerar también los eventos cerebrovasculares y otras enfermedades cardioembólicas, la afectación global es mayor entre los hombres.

      El diagnóstico tardío puede tener consecuencias fatales, pues la trombosis puede comprometer órganos como el cerebro, el corazón y el aparato gastrointestinal. Entre las señales de alerta están la hinchazón o el aumento de volumen de una extremidad, enrojecimiento, dolor intenso, falta de aire y dolor en el pecho. La especialista indicó que hasta el 3 por ciento de los pacientes con estas patologías fallece por trombosis.

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      Cuando la enfermedad ya se presentó, el costo de tratamientos como la anticoagulación y la trombólisis puede convertirse en una barrera de acceso. Como medidas preventivas, recomendó actividad física, alimentación saludable y control del peso, además de revisiones médicas anuales para personas sanas y mensuales para quienes padecen enfermedades crónicas.

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