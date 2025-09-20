logo pulso
Aumenta inseguridad en transporte de carga

Operadores son secuestrados o asesinados para ser asaltados en carreteras: CAT

Por Martín Rodríguez

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Aumenta inseguridad en transporte de carga

Por el robo de llantas, cobre, acero, cervezas y toda mercancía cuya venta es muy práctica, son los principales productos por los que secuestran o a veces hasta asesinan a los transportistas en las carreteras, y en San Luis Potosí, el peor riesgo se encuentra muy cerca de la capital, en la zona de San Roberto, Nuevo León, y en las carreteras de la Huasteca Potosina, informó Aniceto Becerra Dueñas, subsecretario de Transporte y asesor gremial de sindicatos de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT).

Agregó que los operadores reportan que técnicamente ya no se pueden parar en ningún lado, porque hasta en despoblado les quitan el camión, y en las zonas pobladas ocurre lo mismo, hay falta de autoridad y aumento importante en los niveles de delincuencia, hay de todo tipo de robo y a los operadores los secuestran y matan. Agrega que antes había ese tipo de ropa, pero no a ese nivel.

“Roban la unidad y cuando bien te va lo localizan y de todos modos la vandalean, pero lo complicado está siendo nuestra gente, los operadores que llegan a ser secuestrados, porque es un indicador de que no hay vigilancia, pero también de que no contamos con ese tipo de apoyo”.

