Aumenta la venta de micheladas para llevar en V. de Pozos

La población pide que este tipo de comercios sean regulados por la autoridad

Por Leonel Mora

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Aumenta la venta de micheladas para llevar en V. de Pozos

Al igual que sucede en el municipio de la capital, hay sectores de Villa de Pozos en los que se han multiplicado los negocios que venden “micheladas para llevar” pero que voluntaria o involuntariamente, fomentan el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública.

La población pide que este tipo de comercios sean regulados por el Concejo Municipal a través de la Dirección de Comercio, pues en no pocas ocasiones, resulta que los locales donde se prepara la popular bebida a base de cerveza no cuentan con una licencia de funcionamiento ni otros documentos en regla.

Comercio Municipal, área a cargo de Rocío Alvarado Vázquez, ya ha iniciado la revisión de diversos giros de negocio en Villa de Pozos para actualizar el padrón de comerciantes. Parte de este esfuerzo será saber cuántos establecimientos dedicados o relacionados con la venta de bebidas alcohólicas existen en el municipio.

En los últimos años, la michelada y bebidas semejantes a base de cerveza se popularizaron en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de donde se supone que es originaria la preparación.

Muchos negocios que cuentan solamente con licencia para vender cerveza en botella cerrada y para llevar, han incursionado en la preparación de micheladas que, aunque se especifica que son “para llevar”, se consumen afuera de los locales especialmente en días de tianguis o de eventos que atraen una mayor concurrencia de personas, por ello los poceños demandan que haya una mayor vigilancia.

