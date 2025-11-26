logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

Niega que ella y su compañera Gabriela López, estén siendo excluidas por bancada morenista

Por Leonel Mora

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, negó que ella o su compañera Jéssica Gabriela López Torres, estén siendo relegadas de las actividades del resto de la bancada morenista y aseguró que existe armonía en el grupo parlamentario, aunque cada integrante aporta sus argumentos y toma sus propias decisiones.

De una reunión reciente con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, la entrevistada dijo que la invitación, desde su origen, fue clara y solamente para la lideresa del partido y para el coordinador de la bancada y que no por ello hubo sentimientos encontrados, aunque sí “mucha especulación” por parte de personas externas.

Negó que exista división en la bancada morenista del Congreso del Estado, pero también recordó que ya en otras ocasiones ha manifestado que cada legisladora y diputado tiene su propio criterio con independencia del hecho de que pertenezcan al mismo partido político.

“No hay rupturas; estamos bien comunicados. Quizás nos han identificado como ‘rebeldes’ a nosotras por la forma en que hemos votado en algunos temas legislativos, pero la verdad es que sí hay comunicación. Es sólo que tenemos ciertos criterios propios”, concluyó la diputada Jeanine García.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto
Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

SLP

Rolando Morales

Sostiene que hay incrementos en costo de predial que afectarán a 250 mil viviendas

Investigan difusión de video de detenido
Investigan difusión de video de detenido

Investigan difusión de video de detenido

SLP

Ana Paula Vázquez

Aparece “confesión” de uno de los presuntos asesinos del estudiante de la UASLP

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García
Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

SLP

Leonel Mora

Niega que ella y su compañera Gabriela López, estén siendo excluidas por bancada morenista

Recorte a Salud será de 53%: SS
Recorte a Salud será de 53%: SS

Recorte a Salud será de 53%: SS

SLP

Ana Paula Vázquez

La federación absorbió el manejo de los hospitales y centros de salud: Gómez Ordaz