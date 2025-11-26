Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, negó que ella o su compañera Jéssica Gabriela López Torres, estén siendo relegadas de las actividades del resto de la bancada morenista y aseguró que existe armonía en el grupo parlamentario, aunque cada integrante aporta sus argumentos y toma sus propias decisiones.

De una reunión reciente con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, la entrevistada dijo que la invitación, desde su origen, fue clara y solamente para la lideresa del partido y para el coordinador de la bancada y que no por ello hubo sentimientos encontrados, aunque sí “mucha especulación” por parte de personas externas.

Negó que exista división en la bancada morenista del Congreso del Estado, pero también recordó que ya en otras ocasiones ha manifestado que cada legisladora y diputado tiene su propio criterio con independencia del hecho de que pertenezcan al mismo partido político.

“No hay rupturas; estamos bien comunicados. Quizás nos han identificado como ‘rebeldes’ a nosotras por la forma en que hemos votado en algunos temas legislativos, pero la verdad es que sí hay comunicación. Es sólo que tenemos ciertos criterios propios”, concluyó la diputada Jeanine García.

