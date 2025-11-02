Aumentan gastos en empresas: Coparmex

El aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles está generando afectaciones para las empresas del sector formal, con repercusiones en los costos operativos y en la estabilidad de empleos, advirtió el líder de la Coparmex en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz.

Ortuño Díaz explicó que, aunque la Coparmex no recibe reportes oficiales de ajustes de nómina o despidos, los comentarios de sus socios en distintas regiones del país reflejan un incremento en los gastos de operación, afectando actividades que van desde la agricultura, ganadería y pesca hasta la minería y el comercio.

Entre los factores que han encarecido la canasta básica, mencionó los altos costos de combustibles, tarifas arancelarias, energía eléctrica, seguros y transporte, así como fenómenos climáticos como lluvias excesivas o sequías que impactan la producción.

El líder empresarial señaló que estas condiciones podrían continuar afectando al sector formal en 2026, anticipando un cierre de año complicado y un inicio de ejercicio que requerirá estrategias de adaptación por parte de las empresas. Asimismo, recordó los recientes paros en el sector agrícola, que paralizaron parte de la producción nacional, como un ejemplo de la vulnerabilidad del sector frente a estos incrementos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí