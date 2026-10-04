Secult propone aumentar hasta 300% tarifas a empresas por uso de recintos culturales

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Para el ejercicio fiscal 2027, el proyecto presupuestal de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, propone el incremento porcentual de cuotas para la utilización de espacios culturales, específicamente para empresas.

Propuesta de aumento en cuotas para empresas

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la dependencia estatal, quien precisó que la institución entregó su planteamiento presupuestario a la Secretaría de Finanzas (Sefin), instancia que posteriormente remitirá el planteamiento al Congreso del Estado.

Refirió que la iniciativa de modificación de tabulador de tarifas incrementaría entre un 200 y 300 por ciento, cuyo porcentaje es el óptimo para mejorar la recaudación de la institución, ingreso útil para el mantenimiento de los recintos culturales.

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Justificación del incremento y uso de recursos

Alegó que la partida anual de la Secult se destina principalmente a la cobertura de nómina, por ende, debe autogenerar ingresos para la rehabilitación y la operación adecuada de las instalaciones.

Precisó que, en la actualidad los museos tienen un costo de 25 pesos, cuya cuota es accesible para la mayoría de la población, sin embargo, dicho cobro es el mismo que se aplica para las compañías o particulares que requieren la utilización de los inmuebles.

"El rango de la tarifa más lo vamos a dejar igual, porque siempre hay grupos vulnerables o escuelas que necesitan gratuidad o un bajo costo, pero en el caso de empresas que nos alquilan los recintos no les podemos cobrar más, porque así está estipulado en nuestro proyecto financiero", remató.