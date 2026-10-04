Johan Vásquez respalda a Raúl Rangel tras derrota en Glendale

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Cuando se sufren derrotas como la de México ante Estados Unidos (3-0) en Glendale, Arizona, los referentes deben dar la cara ante la afición y explicar por qué pasó lo que pasó en el campo de juego. Eso hizo Johan Vásquez, capitán del Tricolor, al terminar el partido en el State Farm Stadium.

Johan Vásquez defiende a Raúl Rangel tras la derrota

El zaguero mexicano, capitán del Tricolor y del Genoa en Italia, no sólo dio la cara, sino que defendió a su compañero Raúl Rangel, quien es señalado como el máximo responsable de la derrota mexicana al equivocarse en dos de los tres goles estadounidenses.

En zona mixta al terminar el partido, reveló que aún no hablaba personalmente con Rangel sobre lo que sucedió durante el encuentro, pero sí confesó que en el vestidor tricolor no hacen responsable a uno sólo, sino que aceptan la derrota como grupo.

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"Creo que hay que darle un poco de tiempo, no me gusta decir de una sola persona. No solamente es él, somos todos aquí, somos un equipo, somos una familia y no se trata solo de uno. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos", mencionó Johan, que insistió sobre la culpabilidad en cada uno de los seleccionados asegurando que "fuimos todos los que fallamos, no se salva ni uno".

Reacción del equipo tras la derrota en Glendale

El experimentado capitán mexicano confesó que como equipo perdieron la calma después del primer y segundo gol. También mencionó que si desean trascender, eso no puede repetirse y deben aprender de lo sufrido en Glendale.

"Sí podemos mejorar en la reacción, una reacción grupal mejor y volver a las bases. Cuando pasan estas cosas, debemos dejar de hacer cosas individuales y pensar más en el equipo", agregó.

Israel Reyes cree que esta derrota servirá para fortalecer al grupo

El zaguero del América fue el otro futbolista que habló en zona mixta y aunque reconoció que la derrota "duele mucho porque es un clásico", habló sobre la importancia que tendrá este partido para crecer como grupo de cara al futuro.

"Por más que sea un amistoso es algo que nosotros tenemos que dar la cara para ser mejores, nosotros dentro del vestidor nos gusta decirnos las cosas y sobre lo que queremos hacer y estos partidos nos ponen a prueba, a pesar de que va empezando la era de Rafa somos un grupo muy fuerte, lo demostramos en el Mundial, y estos partidos nos sirven mucho para volver a ser el equipo que fuimos y nos hace crecer como grupo", mencionó.