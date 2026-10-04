En Veracruz, Sheinbaum destaca compromiso de las fuerzas armadas con el pueblo

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VERACRUZ, Ver., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para reprimir al pueblo, y les agradeció por defender la soberanía y seguridad de México.

Sheinbaum destaca la creación de la Guardia Nacional y su visión humanista

En el Puerto de Veracruz, al encabezar el 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la Constitución de 1824, Sheinbaum Pardo destacó que con la llamada cuarta transformación se creó la Guardia Nacional para la protección del pueblo y la seguridad pública, con "una visión humanista de que las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática".

"Y por ello, las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo", declaró al señalar que su actuación debe darse en el marco de la Constitución, respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley.

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Al señalar una nueva concepción de las Fuerzas Armadas, y como la primera mujer Presidenta, aseguró que la presencia de las mujeres se está fortaleciendo en estas instituciones.

Reconocimiento a la labor y patriotismo de las fuerzas armadas

-----"Las y los marinos son pueblo uniformado"

"Las y los soldados, las y los marinos son pueblo uniformado. Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad", dijo al destacar sus acciones también ante desastres naturales.

"Unas Fuerzas Armadas vinculadas a la Constitución y a las instituciones de la República; un Ejército, una Marina surgidas del pueblo, por la lucha de la democracia, la justicia social y la defensa del orden constitucional.

"Un Ejército popular surgido de la lucha revolucionaria en contra de un golpe de Estado, para defender la justicia social y la democracia, eso solo lo puede demostrar el pueblo de México", agregó.

Claudia Sheinbaum les reconoció por su lealtad, profesionalismo, entrega permanente, valor, vínculo con el pueblo y enorme patriotismo:

"Gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita", expresó.

Agregó que la grandeza de México está en su pueblo que ha sabido defender su libertad, levantarse ante la adversidad y mantener siempre viva la dignidad de la patria.

-----Veracruz, símbolo de la dignidad del pueblo de México: Sheinbaum

Acompañada de integrantes de su gabinete y de la gobernadora Rocío Nahle, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas también encabezó el enarbolamiento de la bandera nacional en cada unidad de la Marina y tomó protesta a las 30 unidades navales y establecimientos.

Además, entregó condecoraciones a los elementos de la Marina que prestaron ayuda humanitaria en Venezuela ante los sismos registrados.

La mandataria federal reconoció a Veracruz como un estado heroico porque su pueblo se levantó para defender la patria de fuerzas extranjeras: "Es símbolo de la dignidad del pueblo de México".

En el Puerto de Veracruz se hizo una demostración ante la titular del Ejecutivo federal de los servicios operativos de la Secretaría de Marina.