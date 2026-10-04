Fito Páez detiene concierto por seguridad en Islas Malvinas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Fito Páez arremetió contra la seguridad que estuvo a cargo de su más reciente concierto en las Islas Malvinas. Cuando el argentino cayó en la cuenta que las autoridades impedían que sus fans se pusieran de pie de sus asientos, lo que lo hizo usar el micrófono para hacer una petición; dejar de instar a la represión y el dominio de las masas.

Fito Páez protesta contra la seguridad en concierto

El músico argentino se encuentra ofreciendo su "Sale el Sol Tour" y, este sábado, 3 de octubre, se presentó en las Islas Malvinas, al sur de la Patagonia argentina, donde lo esperaban alrededor de 80 mil personas, en el Estadio Polideportivo.

Páez se encontraba interpretando "Y dale energía a mi corazón", a poco menos de completar la mitad de su recital, cuando decidió frenar el show, esto debido a la molestia que le produjo notar que la seguridad del recinto, la cual no es parte de su staff, solicitaba a sus fans que no se pusieran de pie para cantar y, en cambio, les instaban a permanecer sentados.

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Reclamo de libertad y rechazo a la represión

Para el argentino esto fue un sinónimo de represión innecesaria, por lo que pidió que se detuviesen.

"Nadie está interrumpiendo nada, déjenme de joder, no quiero volver a sentir los sesenta en mi país, esté quien esté, la conch* de madre", dijo para, posteriormente, lanzar al suelo el micrófono con que se comunicaba.

El multiinstrumentalista se dirigió a su piano y, acercándose a otro amplificador de voz, exhortó a sus fans:

"No se dejen tocar ustedes, no se dejen tocar y, si alguien los toca, frénenlo, por favor, defiéndanse; no son policías, son seguridad de acá y, nadie, está haciendo nada malo", precisó.

El músico, creador de temas como "Al lado del camino", "El amor después del amor" y "Mariposa tecknicolor" prosiguió, compartiendo la frustración que le invade por el hecho de que la represión vuelva a ser normalizada, después de años de lucha y subversión, como reportó el diario argentino "La Nación".

"Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado indeseado e horripilante, algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando, alguien con un arma o un poder supuesto impone su voluntad sobre los demás, me tienen los huev*s llenos, con tanto dio, con tanta cara de ort* y de policía loco, basta, ustedes tampoco se dejen avasallar; exploté y no me arrepiento de ni una sola palabra que dije con la adrenalina en la sangre, tu libertad es muy importante para la mía", concluyó.