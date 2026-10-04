Cofepris descarta brotes de salmonela en productos mexicanos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el viernes que sus inspectores detectaron Cyclospora en una granja en Guanajuato, México, la Secretaría de Salud rechazó que exista evidencia sólida para concluir que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes de "diarrea explosiva" y salmonela en ese país.

Resultados de laboratorio y conclusiones oficiales

A través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detalló que los resultados de laboratorio realizados por EU no identificaron la presencia de la bacteria Salmonella Javiana en las muestras ambientales recolectadas.

"La propia FDA señala en su reporte final que todas estas muestras resultaron negativas y reconoce que no fue posible determinar la vía ni la fuente de contaminación del brote. La investigación ha sido declarada concluida", subrayó la autoridad sanitaria mexicana en un comunicado.

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Sobre Cyclospora cayetanensis, parásito que ocasiona la llamada "diarrea explosiva", Cofepris recordó que hay dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México: uno en aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje de una unidad de protección.

No obstante, destacó que la propia autoridad estadounidense establece que, actualmente, no existe ninguna evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

En ese sentido, precisó que los hallazgos no constituyen, por sí mismos, evidencia de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de la contaminación.

"La información disponible al cierre de ambas investigaciones no permite establecer, mediante evidencia analítica concluyente, que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes", agregó.

En el caso de Salmonella, las muestras analizadas fueron negativas y no se determinó una vía o fuente de contaminación; en el de Cyclospora, permanecen elementos epidemiológicos cuya relación con los casos clínicos continúa en análisis.

Cofepris refrenda coordinación sanitaria con Estados Unidos

La Secretaría de Salud garantizó que México ha mantenido, desde el inicio de ambas indagatorias, una colaboración permanente y transparente con las autoridades sanitarias de Estados Unidos, con el fin de facilitar inspecciones, información y toma de muestras, así como sus propias acciones de análisis de laboratorio.

En ese sentido, Cofepris reiteró su disposición a mantener cooperación técnica y científica con la FDA y demás autoridades competentes de ambos países, bajo el principio de sustentar los resultados sobre los orígenes de los brotes en "evidencia científica verificable y concluyente".

"México continuará fortaleciendo la vigilancia sanitaria y la inocuidad de los alimentos, protegiendo la salud de la población y contribuyendo a que el intercambio comercial de productos agroalimentarios se desarrolle con los más altos estándares sanitarios", añadió.