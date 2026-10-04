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Cuatro lesionados en accidente en lateral de carretera 57

El incidente involucró una camioneta y un automóvil sedán en San Luis Potosí.

Por Redacción

Octubre 04, 2026 12:06 p.m.
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Cuatro lesionados en accidente en lateral de carretera 57
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      San Luis Potosí.– Durante la madrugada se registró un accidente en el cruce de la lateral de la carretera 57 y la calle Granate, donde se vieron involucrados una camioneta y un automóvil sedán.

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes atendieron a cuatro personas que resultaron lesionadas.

      Los cuatro lesionados recibieron atención inmediata por parte de los servicios médicos en el lugar del accidente, sin que se reportaran más detalles sobre su estado de salud.

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