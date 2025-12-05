Aumentó de precio la flor de nochebuena

La venta de la flor de Nochebuena avanza con buenas expectativas, pese a un incremento ligero en los precios y a un año particularmente difícil para los productores debido al alza en insumos, bloqueos carreteros y una baja en la producción.

Así lo señaló Juanita Jacobo, viverista cuyo local se ubica en la carretera Rioverde 1544, en la comunidad de Los Gómez, explicó que este 2025, los costos aumentaron debido al encarecimiento de fertilizantes, tierra mejorada y otros materiales necesarios para el cultivo. Aunque el ajuste no fue drástico, señaló que era inevitable.

Detalló que desde hace unos años, su familia inició con el cultivo de esta planta en Zitácuaro, Michoacán y la producción anual, bajó de 40 mil a 25 mil plantas, ya que el costo de cultivo inició desde febrero y se volvió difícil sostener el mismo volumen.

Además, dijo que enfrentaron dificultades con la mano de obra: “El personal joven casi no quiere trabajar, abrimos oportunidades con becas, pero no respondieron”, afirmó.

Agregó que otra situación que se volvió un reto adicional, fue trasladar las plantas desde aquel estado a San Luis Potosí, pues la semana pasada su hija, tardó 15 horas en llegar debido a los bloqueos carreteros.

“Es pérdida de tiempo y de gasto, afecta mucho. El año pasado la planta número 5 estaba en 3 por 100, hoy está en 3 por 120 porque viene más grande y más tupida. Este año sí le invertimos más y fue muy complejo”, comentó.

Pese a lo anterior, se dice optimista y confía en que a lo largo del mes se tengan buenas ventas, gracias a la variedad de tamaños de la flor y las promociones que ofrece.

Desde la flor de escritorio, la planta que se clasifica por su tamaño, del número 4, 5, 6, 7 y 8, además de las colgantes como una novedad para las decoraciones, incluyendo la flor tradicional con otras variedades, la Nochebuena jaspeada, color marrón, rosa mexicana, entre otras.

Añadió que la Nochebuena número 5 es la más solicitada por su tamaño y vistosidad, ideal para centros de mesa. También destaca la demanda de plantas de escritorio para oficinas.

El vivero también abastece pedidos para empresas, zona industrial, particularmente para decoraciones de temporada. Algunas Nochebuenas se entregan decoradas según solicitud, además de las tradicionales plantas navideñas, el vivero ofrece Pesebres y casitas para nacimientos inflables y figuras de herrería con luces, renos artesanales, piñatas, tierra, macetas e insumos de jardinería.