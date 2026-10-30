Aún hay permisos para vender aen los panteones

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La Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez informó que el año pasado otorgó más de 400 permisos temporales a comerciantes instalados en los alrededores de panteones municipales y privados, así como más de 120 autorizaciones para la venta en la plaza principal.

Para este año, aún se reciben solicitudes de quienes buscan instalarse durante las festividades de Día de Muertos. María Lidia Hernández Hernández, titular de la dependencia, señaló que la entrega de permisos busca regular la instalación de puestos en la vía pública y organizar la actividad comercial durante estas fechas, tanto en los cementerios como en el primer cuadro del municipio.

Los permisos para vender en el exterior de los panteones municipales 1 "Nuestra Señora del Refugio" y 2 "El Señor de la Misericordia" así como en cementerios particulares, corresponden a los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

En tanto, para la plaza principal se contemplaron espacios de venta durante las actividades realizadas los días 23, 24 y 25 de octubre los cual dijo fueron el pasado fin de semana.

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La funcionaria invitó a los comerciantes locales que aún no han realizado el trámite a acudir a las oficinas de la Dirección de Comercio, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal (UAM), para conocer los requisitos y solicitar la autorización correspondiente.

Añadió que el personal de Comercio comenzó desde esta semana a asignar los espacios y marcar la extensión por puesto, y dijo que los giros van desde la venta de flores hasta puestos de comida y otros objetos alusivos a estas fechas.