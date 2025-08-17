Avanza la liquidación de tres partidos locales
Un encargado del Ceepac se dedica a pagar los adeudos que tenían
Los partidos políticos que perdieron su registro tras las elecciones de 2024 avanzan en las etapas de liquidación, informó Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Según explicó, los tres institutos políticos ya concluyeron la fase de intervención, en la que se realizó un inventario de bienes y recursos adquiridos con prerrogativas públicas.
Durante esta primera etapa, una persona interventora designada por la Comisión de Fiscalización se encargó de administrar los recursos, cuentas bancarias y bienes muebles de los partidos.
Díaz Vázquez detalló que ahora esta persona funge como liquidadora y ha iniciado la siguiente fase, con la publicación de avisos de liquidación en el Periódico Oficial del Estado. Este aviso confirma que no existen medios de impugnación pendientes y que es legalmente viable proceder con el cumplimiento de obligaciones.
En la etapa actual, los partidos están cumpliendo con el pago de deudas en orden de prelación, comenzando por trabajadores y acreedores. Paralelamente, se realiza la entrega de bienes muebles. La consejera explicó que el Partido Conciencia Popular, por su trayectoria más larga, tenía un patrimonio mayor que el del Partido Encuentro Solidario y Movimiento Laborista.
