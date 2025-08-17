Buscan regular la labor inmobiliaria

El diputado Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa de reforma para atender dos problemáticas centrales en el sector inmobiliario: la existencia de agentes “patito” que operan sin registro ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la necesidad de impulsar certificaciones con validez oficial para quienes, sí cumplen con la normatividad.

Rosas Montiel explicó que actualmente muchas personas se ostentan como agentes inmobiliarios en redes sociales o incluso en espectaculares, sin contar con el registro correspondiente, lo que abre la puerta a fraudes en la compra, venta o renta de bienes inmuebles. “Lo que estamos queriendo ver es, cómo incentivar y promover que la ciudadanía sepamos quiénes son los patito y quiénes son los que sí están en el registro de la Sedeco”, señaló.

El legislador agregó que otro de los retos identificados es la capacitación continua de los agentes inmobiliarios ya registrados, quienes buscan actualizarse y mejorar el servicio que ofrecen. Por ello, -dijo- la propuesta contempla mecanismos para promover certificaciones con validez oficial que den certeza tanto a profesionales como a clientes.

El diputado aseguró que la reforma se presentará como parte de los trabajos derivados de las mesas de mejora regulatoria instaladas en diciembre pasado con organismos empresariales. “Estamos muy contentos porque estamos llegando al resultado de meter reformas que los organismos creen convenientes, para dar mejor servicio a los consumidores”, expresó.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Olga Espitia Lanuza, aunque en San Luis Potosí hay alrededor de 110 agentes registrados, se calcula que podrían existir hasta tres mil más que operan sin registro, lo que hace necesaria la creación de un padrón, así como una regulación más estricta de las operaciones de compra, venta y renta.