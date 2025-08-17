Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

Hasta el primer semestre de 2025, la ocupación hotelera de la capital de San Luis Potosí fue del 51.2 por ciento, lo que representa una disminución del 1.9 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo a nivel federal.

Según los datos de la plataforma DataTur, tan solo en el mes de junio la capital potosina registró una ocupación hotelera del 49.7 por ciento en promedio, lo que implica una disminución de 3.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2024, cuando la ocupación hotelera ascendió al 53.6 por ciento.

En dicho mes se registró un total de 3 mil 49 cuartos ocupados, 7.9 por ciento menos que en junio del 2024, lo que a su vez representa un promedio de 6 mil 129 cuartos disponibles en promedio al día, 0.7 por ciento menos que el año pasado.

En cuanto al acumulado anual, de enero a junio del presente año el municipio registró una ocupación hotelera del 51.2 por ciento en promedio, en el primer semestre del año pasado fue del 53 por ciento.

De igual forma, en estos primeros 6 meses del año, la capital registró un promedio total de 3 mil 134 cuartos ocupados, 3.8 por ciento menos que en 2024, y un promedio de 6 mil 125 cuartos disponibles al día, lo que representa una disminución del 0.3 por ciento menos que el año pasado.