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Avanza PC en atención a las fincas de riesgo

Por Rolando Morales

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Avanza PC en atención a las fincas de riesgo
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      La Dirección de Protección Civil Municipal reportó avances en el programa de atención a fincas con riesgo estructural en la capital potosina. De acuerdo con su titular, Alejandro Polanco Acosta, ya se ha logrado intervenir poco más de 20 inmuebles de los 43 que fueron identificados durante el primer levantamiento realizado por la dependencia.

      El funcionario explicó que el proceso no depende únicamente de las autoridades, ya que la mayoría de las fincas se encuentran en propiedad privada, lo que obliga a esperar la autorización y colaboración de los dueños para poder ejecutar acciones de mitigación o rescate.

      Polanco Acosta señaló que, en términos generales, han encontrado disposición por parte de los propietarios para atender los inmuebles en riesgo; sin embargo, reconoció que también existen casos en los que los dueños se muestran renuentes a participar o rechazan las intervenciones propuestas por la autoridad.

      Pese a esas dificultades, el director de Protección Civil afirmó que los trabajos continuarán hasta atender la totalidad de los inmuebles detectados. Indicó que la dependencia mantiene el seguimiento de los casos pendientes y buscará avanzar en aquellos donde aún falta el consentimiento de los propietarios para realizar las acciones correspondientes.

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