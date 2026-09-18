Avanza Programa de Bacheo en 100 calles

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La Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento de Villa de Pozos precisó que con su Programa Emergente de Bacheo ha intervenido en más de 100 calles y reparado alrededor de 7 mil metros cuadrados de superficie tan sólo en el presente año, 2026.

Los trabajos se han realizado tanto en la zona urbana de Pozos como en las localidades rurales. Aunque la dependencia no precisó el presupuesto ejercido en dicho programa, la publicidad del propio gobierno municipal presume de haber invertido mil 500 millones de pesos en obra pública a nivel general en toda la demarcación.

Se dijo que las cuadrillas de bacheo mantienen presencia tanto en la zona urbana como rural y que, recientemente, el programa llegó a la localidad de El Panalillo. En esta esta semana también se realizaron trabajos de mampostería en vialidades de la cabecera municipal, con el propósito de ampliar la cobertura y responder a las necesidades de movilidad de la población.

Infraestructura y Fortalecimiento expuso que se han hecho otras intervenciones en vialidades como el bulevar San Antonio, Valle de San Francisco y Las Mercedes, además de diferentes colonias de la zona urbana.

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