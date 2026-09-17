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Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

Aparentemente, fueron cortados sin sin permiso en Privada del Parque y en la colonia Valle Dorado

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 17, 2026 01:33 p.m.
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Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital
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      El colectivo Pedaleando SLP, denunció dos casos de tala ilegal de árboles en dos zonas de la capital, mismos que fueron reportados al Ayuntamiento de la capital.

      Uno de los casos fue en la Privada del Parque, cerca de parque Juan H. Sánchez (Morales), donde se registró el corte de un árbol y fue denunciado a la Dirección de Servicios Municipales.

      Un segundo reporte de tala de un árbol, aparentemente sin permiso, fue en la calle de Perla en la colonia Valle Dorado. También fue denunciado a las autoridades.

      "Estaremos dando seguimiento para que se aplique la sanción estipulada", dijo Pedaleando SLP.

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