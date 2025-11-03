Avanza sin incidentes Día de Muertos en Villa de Pozos

Las festividades en recuerdo de familiares ya fallecidos continuaron en Villa de Pozos con el fin de la velada en el Panteón Municipal y diversos eventos organizados por la Dirección de Cultura Municipal. Por parte de la Guardia Civil Municipal y de Protección Civil, se reportó una jornada dominical sin incidentes.

La velada en el cementerio inició el sábado 1 a las 7:00 de la noche y culminó en la mañana del domingo 2. Previamente, en la mañana del día primero, hubo una misa en honor a las personas difuntas la cual fue adornada con la interpretación de un coro. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, cientos de personas acudieron al sitio con veladoras y flores de cempasúchil para adornas las tumbas de sus familiares, lo que creó una atmósfera especial de tradición, recuerdo y convivencia.

Ya por la tarde de ayer domingo, en el Teatro del Pueblo, se presentó el espectáculo “Día de Muertos Imperial”. También se realizó el Torneo “Xantolo” de Futbol y una función de Lucha Libre “Xantolesca”.

A la par, en la ciudad de Guanajuato, finalizó la exposición del altar monumental dedicado al exgobernador Julián de los Reyes.

Será este lunes que las autoridades de Villa de Pozos puedan emitir un informe completo de las festividades del Día de Muertos incluyendo los incidentes que se hayan registrado en temas de comercio, servicios municipales (recolección de residuos sólidos urbanos), seguridad pública y de prevención de riesgos a la población civil.