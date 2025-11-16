logo pulso
Ayer sábado se registran tres marchas en la capital

Movilizaciones pacíficas se llevaron a cabo en SLP en demanda de justicia por el asesinato de estudiante de UASLP. Gobierno estatal garantiza seguridad de manifestantes.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
Ayer sábado se registran tres marchas en la capital

Este sábado se desarrollaron al menos tres manifestaciones en la capital potosina, a las cuales únicamente se les dio seguimiento para que se realizaran sin contratiempos, dijo, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Refirió que las protestas comenzaron en la glorieta Francisco González Bocanegra, en la calzada de Guadalupe o avenida Juárez y el jardín de Tequis.

Esta última fue la más destacada, porque se escucharon demandas de justicia por el asesinato de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la UASLP asesinado durante un presunto robo de automóvil en las inmediaciones  de la Zona Universitaria  Poniente.

El entrevistado remarcó que las movilizaciones se llevaron a cabo sin ningún inconveniente, y con la participación de la policía municipal de la capital en cuanto al abanderamiento y cortes de vialidad, con la finalidad de garantizar la seguridad de los asistentes.

En entrevista, afirmó que el Gobierno del Estado se mantendrá atento de las demandas y exigencias, y en donde haya necesidad de participar o colaborar, se procederá dar respuesta a las y los inconformes.

Desde semanas anteriores, Torres Sánchez adelantó que se respetaría cualquier inconformidad ciudadana, dado que tales muestras sirven como contrapeso y permiten que las autoridades pongan mayor atención.

