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Se blinda Municipio contra el acoso laboral

La ruta será obligatoria para todo el personal municipal y establece atención inicial en un máximo de dos días hábiles.

Por Rolando Morales

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Se blinda Municipio contra el acoso laboral
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí estableció un protocolo específico para prevenir y atender casos de acoso laboral entre sus trabajadores, con una ruta que contempla desde la recepción de una denuncia hasta la canalización ante las autoridades competentes. El documento fue publicado el 27 de agosto de 2026 y será obligatorio para las personas servidoras públicas de la administración municipal centralizada y desconcentrada, sin importar su nivel jerárquico o tipo de contratación.

      El protocolo considera como posibles indicios de acoso laboral conductas como insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento deliberado, exclusión de reuniones, asignación reiterada de cargas de trabajo desproporcionadas, retiro injustificado de funciones o herramientas, difusión de rumores, cambios de horario o adscripción utilizados como castigo y hostigamiento digital relacionado con el trabajo. También contempla actos de discriminación y cualquier conducta que, por el contexto o la relación de poder, afecte la dignidad de una persona trabajadora.

      La atención podrá comenzar con una persona de primer contacto, cuya función será escuchar a la persona afectada, orientarla sobre las vías disponibles, documentar los hechos, realizar una valoración inicial de riesgo y canalizar el caso a la autoridad correspondiente. Estas personas deberán contar con capacitación en derechos humanos, acoso y violencia laboral, perspectiva de género, atención a víctimas y protección de datos; además, el primer acercamiento deberá realizarse dentro de los dos días hábiles posteriores a la solicitud, salvo que exista un riesgo inminente, en cuyo caso la atención deberá ser inmediata.

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