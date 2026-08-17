Sólo 10 municipios cumplen con ajuste salarial a policías

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De las 59 ayuntamientos del estado, solo el 17 por ciento cumple con la homologación de salario mensual libre de 14 mil pesos o más a policías municipales, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Refirió que dicho porcentaje equivale a 10 municipios, consistentes en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Tierra Nueva, Matehuala, El Naranjo, Zaragoza y Cerro de San Pedro.

Puntualizó que gobiernos municipales han solicitado colaboración para generar modificaciones en el anexo programático del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), a fin de que puedan generar el incremento salarial.

"Entonces, también algunos de ellos estamos en espera del oficio de confirmación, por parte del Secretariado", comentó.

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Exteriorizó que este día vence el plazo para que las alcaldías informen al Secretariado Ejecutivo los datos relacionados con la plantilla de oficiales, cargos, niveles y demás información complementaria.

Sin embargo, complementó que el próximo 31 de agosto el SECESP tiene como vigencia para reportar al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), los municipios que cumplieron o no con la obligatoriedad.