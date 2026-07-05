Ayuntamiento revisa alternativas tras diagnóstico de puentes peatonales

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El director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Javier Ernesto Flores Navarro, informó que el organismo realizó un estudio integral sobre los puentes peatonales de la capital, en el que se analizaron las condiciones físicas de estas estructuras, así como los flujos de usuarios que registran actualmente. El reporte ya fue entregado al alcalde Enrique Galindo Ceballos para su evaluación y definición de posibles acciones.

Flores Navarro explicó que el diagnóstico permitió identificar casos particulares donde la problemática va más allá de la movilidad, como ocurre con el puente peatonal ubicado en la zona de Muñoz, donde también intervienen factores relacionados con la seguridad de los usuarios. Por ello, señaló que el Ayuntamiento revisa distintas alternativas para atender estas situaciones.

El titular del IMPLAN reconoció que, aunque los puentes peatonales representan una solución para ciertos puntos de la ciudad, no siempre son la opción ideal desde la perspectiva de la movilidad urbana. En ese sentido, consideró que una mejor cobertura y eficiencia del transporte público contribuiría a reducir diversos problemas de desplazamiento, aunque recordó que este servicio es competencia del Gobierno del Estado.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la oferta de transporte público, ya que actualmente no logra satisfacer la demanda existente. Indicó que la movilidad debe abordarse de manera integral y con la participación de distintos niveles de gobierno para generar soluciones de largo plazo.

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Respecto a la posibilidad de retirar algunos puentes peatonales para priorizar cruces a nivel de suelo, Flores Navarro señaló que el objetivo siempre es favorecer al peatón; sin embargo, advirtió que existen zonas donde esta alternativa no es viable debido a las características de la infraestructura vial. Puso como ejemplo el Río Santiago, donde garantizar un cruce seguro representa un reto importante.

Finalmente, el funcionario comentó que en diversas ciudades del mundo se han implementado proyectos de gran escala para mejorar la movilidad peatonal, como el soterramiento de vialidades y la creación de espacios públicos sobre ellas. No obstante, reconoció que este tipo de obras están actualmente fuera del alcance presupuestal de San Luis Potosí, por lo que será necesario buscar recursos y alternativas viables para avanzar hacia una ciudad más accesible y segura para los peatones.