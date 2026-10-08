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Verifican daños que dejaron las lluvias

Presas no representan un riesgo, caminos están dañados; previenen albergues

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Verifican daños que dejaron las lluvias
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      RIOVERDE.- Luego de las lluvias que se registran durante varios días en la región, personal de Protección Civil Municipal monitorea la Presa de San Diego y caminos de varias comunidades, que sufrieron muchos daños por los torrentes de agua que arrastraron piedras y lodo. 

      El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se visitó la Presa San Diego, para evaluar las condiciones en que se encuentra por las recientes lluvias que se presentaron, y el riesgo que existía que se fuera a desbordar.  Se pudo constatar que se encuentra en un 40% de su capacidad, no ha incrementado el nivel, que represente riesgo para la población.   Por otro lado la coordinación de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández, monitoreó el caudal en El Cañón, Plan de Arriba y la Rivera, encontrando algunos daños pero sin riesgos para la población. 

      Hasta el momento no hay comunidades incomunicadas y se trabaja de manera coordinada con los Jueces Auxiliares para estar alerta, incluso ya se cuenta con los albergues necesarios en los salones ejidales, en caso de ser requeridos, de continuar las lluvias.

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