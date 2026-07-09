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FGE de SLP, entre las más opacas del país

No facilitó información al Inegi sobre agentes del MP que operan en el estado

Por Rubén Pacheco

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
FGE de SLP, entre las más opacas del país
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      Hasta el 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) junto a la de Guerrero, reportan un porcentaje "muy bajo" de fiscales respecto al total de la plantilla laboral, reveló la "Radiografía de las Fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia".

      Desequilibrios en personal administrativo en estados clave

      Con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025, México Evalúa adujo que sólo están reportando al personal debidamente contratado y quizás excluyan al que trabaje por honorarios, lo cual también es "grave en términos de servicio profesional de carrera e inestabilidad en los cargos".

      En el componente administrativo identificó desequilibrios relevantes en San Luis Potosí (63.7%), Morelos (49.2%) y Ciudad de México (40.6%), pues muestran estructuras con una carga de personal administrativo considerable.

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      Impacto de la estructura administrativa en recursos humanos

      Por ello, la organización civil advirtió que esto puede generar esquemas organizacionales rígidos, además del desvío de recursos humanos que podrían aplicarse a funciones sustantivas.

      Precisó que, de las 58 mil 740 denunciadas oficializadas, el 25 por ciento correspondió a casos determinados por el Ministerio Público como archivo temporal, es decir, 14 mil 685 carpetas terminaron archivadas.

      El estudio elaborado por la organización, refirió que, del total de investigaciones iniciadas en ese año el 79.6 por ciento se dieron sin persona imputada y 20.4 por ciento con persona acusada.

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