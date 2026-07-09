"Cruces Seguros" se rezagan en la ciudad
Cabildo aprobó un proyecto al respecto hace un año, sin resultados
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A más de un año de que el Cabildo de San Luis Potosí aprobara la implementación del proyecto "Cruces Seguros", las acciones para mejorar la seguridad vial en los puntos de mayor riesgo de la ciudad continúan prácticamente detenidas. Hasta ahora, la única intervención visible corresponde al cruce de la glorieta Bocanegra, aunque ésta no incorpora todos los elementos contemplados en el acuerdo municipal.
Proyecto Cruces Seguros aprobado por Cabildo
El proyecto fue aprobado durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de junio del 2025 y planteó intervenir de manera progresiva los cruces con mayor incidencia de siniestros viales, priorizando la protección de peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.
Instrucciones y sitios prioritarios para intervención
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Entre los sitios identificados se encuentran el entorno de la Alameda Juan Sarabia, la glorieta de Morales, el Distribuidor Juárez, avenida Salvador Nava, Himno Nacional, Industrias, Calzada de Guadalupe y otros cruceros considerados de alta peligrosidad.
El acuerdo instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Obras Públicas y otras dependencias municipales a elaborar un plan de intervención con medidas como rampas de accesibilidad universal, reparación de banquetas, señalización horizontal y vertical, elementos para disminuir la velocidad vehicular, semáforos peatonales, iluminación, ampliaciones de banqueta y cruces a nivel, además de gestionar los recursos presupuestales para ejecutar el programa.
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