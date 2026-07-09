logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Cruces Seguros" se rezagan en la ciudad

Cabildo aprobó un proyecto al respecto hace un año, sin resultados

Por Rolando Morales

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
"Cruces Seguros" se rezagan en la ciudad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A más de un año de que el Cabildo de San Luis Potosí aprobara la implementación del proyecto "Cruces Seguros", las acciones para mejorar la seguridad vial en los puntos de mayor riesgo de la ciudad continúan prácticamente detenidas. Hasta ahora, la única intervención visible corresponde al cruce de la glorieta Bocanegra, aunque ésta no incorpora todos los elementos contemplados en el acuerdo municipal.

      Proyecto Cruces Seguros aprobado por Cabildo

      El proyecto fue aprobado durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de junio del 2025 y planteó intervenir de manera progresiva los cruces con mayor incidencia de siniestros viales, priorizando la protección de peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.

      Instrucciones y sitios prioritarios para intervención

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los sitios identificados se encuentran el entorno de la Alameda Juan Sarabia, la glorieta de Morales, el Distribuidor Juárez, avenida Salvador Nava, Himno Nacional, Industrias, Calzada de Guadalupe y otros cruceros considerados de alta peligrosidad.

      El acuerdo instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Obras Públicas y otras dependencias municipales a elaborar un plan de intervención con medidas como rampas de accesibilidad universal, reparación de banquetas, señalización horizontal y vertical, elementos para disminuir la velocidad vehicular, semáforos peatonales, iluminación, ampliaciones de banqueta y cruces a nivel, además de gestionar los recursos presupuestales para ejecutar el programa.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley
        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley

        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley

        SLP

        Pulso Online

        La FGESLP respondió que la investigación de casos de extorsión requiere denuncia formal y seguimiento de las víctimas ante el MP

        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía
        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        El caso de "El Mayo" Zambada reavivó el debate sobre soberanía y posibles operaciones de EU en territorio mexicano.

        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas
        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los contribuyentes deben estar al corriente en sus obligaciones para acceder a los estímulos fiscales otorgados por Sefin.

        90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi
        90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi

        90% de taxistas se unen a la app 'Mi Taxi'

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SCT busca fortalecer el servicio frente a las plataformas privadas