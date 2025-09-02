logo pulso
SLP

“Bajan” la Virgen de los Remedios del barrio de Tequis

Por Martín Rodríguez

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
“Bajan” la Virgen de los Remedios del barrio de Tequis

Como una tradición, feligreses de Tequis realizaron la procesión de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Se trata de una celebración previa a la fiesta patronal del templo del mismo nombre, que se ubica en la avenida Venustiano Carranza.

Con pirotecnia, banda de guerra y un conjunto musical, el presbítero Rubén Pérez Ortiz, párroco, bajó la imagen escultórica, a quien los feligreses siguieron en un recorrido alrededor del Jardín de Tequis.

Pérez Ortiz y los feligreses ahí presentes, pidieron amor, protección y bendición para las familias potosinas, en un contexto de un San Luis Potosí donde en algunos aspectos se ha encontrado caos y escenarios de violencia. 

Pérez Ortiz, dijo que se debe superar cualquier tipo de tentación, sufrimiento, prueba, problema, adversidad y dolor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acto religioso con procesión, por la bajada de la imagen, es el principio de las fiestas patronales de Tequis. Cientos de feligreses y creyentes acudieron a la misa solemne encabezada por el propio párroco Rubén Pérez Ortiz. Las fiestas patronales suelen concluir con una verbena popular y las celebraciones de misas.

