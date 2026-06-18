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Reactivar base requiere 230 mil al mes: Cruz Roja

El cuerpo de auxilio espera apoyo municipal de Soledad

Por Flor Martínez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Reactivar base requiere 230 mil al mes: Cruz Roja
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      La reapertura de la base de la Cruz Roja, ubicada en la colonia La Virgen, requeriría una inversión mensual de entre 200 mil y 230 mil pesos para garantizar su operación, informó el subdelegado de la institución en San Luis Potosí, Jesús Aarón Cerecero Sánchez.

      Propuesta de colaboración con autoridades municipales

      Señaló que en los próximos días sostendrá una reunión con el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para presentar una propuesta de colaboración que permita poner nuevamente en funcionamiento estas instalaciones, las cuales permanecen fuera de servicio tras haber sido objeto de saqueos en años anteriores.

      Explicó que la base necesita ser rehabilitada y equipada nuevamente, debido a que fue despojada de cableado eléctrico y parte del equipamiento con el que contaba.

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      Detalles sobre operación y personal requerido

      Tras lo anterior, dijo que la propuesta que planteará es la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda realizar una aportación económica mensual de alrededor de 80 mil pesos, recurso que ayudaría a cubrir parte de los costos de operación.

      Detalló que para mantener abierta la base se requiere personal remunerado integrado por entre ocho y nueve trabajadores, además de dos enfermeras y un médico, lo que representa el principal gasto operativo.

      Asimismo, aclaró que la apertura sería gradual. En una primera etapa se brindaría atención hospitalaria durante 12 horas al día, mientras que el servicio prehospitalario funcionaría las 24 horas mediante una ambulancia disponible de forma permanente.

      Confió en que, de concretarse un apoyo municipal equivalente al 40 o 50 por ciento de los costos de operación, la Cruz Roja podría destinar recursos a la adquisición de equipo médico, laboratorios y otros servicios necesarios para fortalecer la atención en la zona, lo que permitiría ampliar la cobertura de servicios de emergencia en uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional del municipio.

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