Basura y grasa tapan el drenaje del Centro

En un reporte reciente, aparecieron un aproximado de seis coladeras colapsadas en calles del Centro Histórico, en todos los casos, porque los comerciantes de la vía pública dejan abandonados sus desechos de grasa o hasta cáscaras de elote, aseguró Mónica Heredia, presidenta de la organización civil Nuestro Centro.

¿Qué declaró Mónica Heredia sobre la basura en el Centro Histórico?

Advirtió que los comerciantes de la vía pública tienen que ser responsables de los desechos que tiran en la vía pública, pero también de su limpieza, porque precisamente se les dio el lugar no nada más para sacarle provecho, sino para que lo cuiden y también el entorno del Centro Histórico.

"¿De qué privilegios han gozado estas personas en el sentido de que aparte de obstruir la vía pública, y aparte de que se instalan en estos espacios para lucrar con ellos, incurren en muchas irregularidades que afectan no nada más a sus alrededores, sino a todos en el Centro Histórico?".

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Reporte del Consejo de Unidad de Gestión sobre basura y alcantarillas

El reporte de basura que tapa las alcantarillas, surgió en la última sesión del Consejo de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.